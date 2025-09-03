Miércoles 03 de septiembre de 2025
Plan Estadal de Asfaltado inicia en Cabimas para la aplicación de 5 mil toneladas de asfalto en caliente

El alcalde Carreño destacó el trabajo articulado entre los gobiernos, nacional, regional, municipal y comunal para el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de Cabimas

Por Christian Coronel

Plan Estadal de Asfaltado inicia en Cabimas para la aplicación de 5 mil toneladas de asfalto en caliente
El Plan Estadal de Asfaltado del estado Zulia inició este miércoles 3 de agosto en el municipio Cabimas, donde se tiene programada la aplicación de 5 mil toneladas de asfalto en caliente tipo 3, que ayudará a optimizar el tránsito vehicular y ofrecerá seguridad tanto a los conductores como al transeúnte.

Foto: Cortesía

El gobernador Luis Caldera, junto al alcalde de Cabimas, Frank Carreño, supervisó el comienzo de esta obra que en esta fase atenderá un tramo de 1.7 kilómetros lineales desde la carretera J con avenida 34 hasta la carretera H, donde se colocarán 2.914 toneladas de asfalto en trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, mediante el Ministerio del Transporte, la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de la localidad cabimense.

Foto: Cortesía

“Hoy iniciamos con este tramo, pero el alcalde con este plan se va a ir desplegando a partir del próximo lunes en otras zonas, como el casco central, los alrededores de la Plaza Bolívar, frente a la Catedral”, mencionó el gobernador.

Foto: Cortesía

El alcalde Carreño destacó el trabajo articulado entre los gobiernos, nacional, regional, municipal y comunal para el desarrollo, el bienestar y el buen vivir de Cabimas.

“Agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro por este esfuerzo, que a pesar de todos los embates que hemos tenido son realidades para nosotros de vivir mejor”, expresó el alcalde.

Habitantes de la zona resaltaron que estos trabajos benefician a la comunidad, que ha vivido por seis años con esta vía totalmente abandonada, como lo dijo Adriana Castro, quien enfatizó el cumplimiento del compromiso del gobernador con el asfaltado para mejorar el tránsito que favorece a más de 2.700 habitantes de la parroquia San Benito.

Tras la inspección del arranque de la obra, el mandatario zuliano pasó revista a los trabajos que se ejecutan mediante el Plan Cayapa de la Salud en el Hospital General de Cabimas, donde se lleva adelante el mejoramiento del servicio de emergencia y la rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El gobernador manifestó que en la jurisdicción se tiene programada la sustitución de 42 colectores, para lo cual, en coordinación con el alcalde se afina el tema de los recursos para tener un frente con maquinarias para lograr la renovación total de estos.

En el tema eléctrico, dijo que, en coordinación con el vicepresidente sectorial de Obras y Servicios Públicos, MG Jorge Márquez, se avanzará en el cambio de 60 transformadores para esta ciudad ubicada en el Costa Oriental del Lago.

Nota de Prensa

