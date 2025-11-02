Domingo 02 de noviembre de 2025
Plan Quirúrgico Nacional en el Zulia suma más de cuatro mil 700 pacientes intervenidos en cuatro meses

Entre los procesos quirúrgicos resueltos se cuentan atenciones en las especialidades de cirugía general, pediátrica, ginecológica, en traumatología, otorrinolaringología (ORL) y oncológica.

Por Ernestina García

En el compromiso y la responsabilidad de dar respuesta al pueblo en materia de salud y cumpliendo con las políticas sanitarias del Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, en el Zulia el Plan Quirúrgico Nacional ofrece un balance en los cuatro meses de gestión del gobernador Luis Caldera, en el que se suman 4.700 pacientes intervenidos.

Este esfuerzo se realiza de manera conjunta con el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MppSalud), la secretaria y Autoridad Única de Salud de la región, doctora Noly Fernández, la directora del Servicio Desconcentrado para los Centros Asistenciales de Salud del Estado Zulia (Sedezul), doctora Hilda Ramírez, y equipos multidisciplinarios dedicados a las intervenciones.

La directora de Sedezul, Ramírez, detalló que para cumplir con la resolución de patologías que requieren de intervención quirúrgica están habilitados centros de la red de salud regional, entre ellos el Hospital San Rafael de Mara, Hospital Central de Maracaibo, Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Marcial Hernández, en el municipio San Francisco y el CDI de Santa Bárbara, en el municipio Colón.

También en la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, el Hospital Dr. Adolfo D´Empire de Cabimas, Hospital Militar de Maracaibo Tcnel. Dr. Francisco Valbuena y el Hospital Dr. Luis Razetti del municipio Baralt.

Entre los procesos quirúrgicos resueltos se cuentan atenciones en las especialidades de cirugía general, pediátrica, ginecológica, en traumatología, otorrinolaringología (ORL) y oncológica.

La doctora Ramírez explicó, que la planificación de estas jornadas es una respuesta directa a las necesidades del pueblo, captadas a través de diversas vías.

“Se realizan como respuesta a las cartas entregadas al gobernador en el Gobierno de Calle, como en jornadas, inauguraciones de obras; así como a las cartas recibidas en el Palacio de Gobierno y también por censos direccionados por el gobernador en los diferentes Municipios enlazados con los alcaldes bolivarianos”, agregó.

Estos procedimientos reafirman el compromiso del Gobierno Bolivariano con el bienestar de los zulianos, garantizando el acceso a intervenciones quirúrgicas necesarias para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Noticia al Día/nota de prensa

