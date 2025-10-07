Plataforma Patria asigna dos bonos simultáneos en el mes de octubre

Usuarios reportan que la Plataforma Patria está asignando dos bonos simultáneos correspondientes al mes de octubre (Bono Único Familiar y Bono Corresponsabilidad y Formación).

Con esto, se recomienda a los beneficiarios revisar su cuenta en la Plataforma Patria o en la aplicación VeMonedero, ya que la entrega continúa realizándose de manera progresiva.

Se ha informado por otro lado que el Bono Único Familiar cuenta con un monto de 2.700,00 Bs, mientras que el Bono Corresponsabilidad y Formación es de 8.985,00 Bs.

Noticia al Día