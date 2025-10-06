La Plataforma Patria, ha comenzado la asignación del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de octubre de 2025. La información fue confirmada por el Canal Patria Digital a través de su cuenta oficial, en su canal de Telegram.

Este bono, forma parte de las políticas de protección social implementadas por el Gobierno Nacional, se dirige al personal adscrito al Ministerio de Educación.

El monto asignado para este beneficio es de 8.950 bolívares. Los beneficiarios ya están recibiendo la notificación correspondiente a través de un mensaje de texto; posterior a ello, los usuarios deben acceder al Sistema Patria, para autorizar la transferencia a sus monederos digitales.

Los Bonos del Sistema Patria, son pagos directos y ayudas económicas que el gobierno nacional otorga a a la población a través de la plataforma. Estos beneficios están diseñados para ofrecer una ayuda a la ciudadanía y así puedan cubrir sus necesidades básicas.

Noticia Al Dia / Arelys Munda