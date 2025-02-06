Plataforma Unitaria analiza su eventual participación en las elecciones regionales y legislativas

El bloque de partidos y movimientos políticos adversos al Gobierno nacional busca alcanzar “un acuerdo unitario” de cara a las elecciones de gobernadores y diputados previstas para el próximo 27 de abril, según aseguró el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Omar Barboza al medio La Voz de América (VOA).

“Estamos analizando de bajo perfil la situación”, comentó este miércoles Barboza.

La Plataforma Unitaria apoyó en julio del año pasado con su tarjeta, de la antigua Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a Edmundo González Urrutia, un diplomático retirado que pudo registrarse oficialmente como candidato presidencial y fue de la mano de la opositora María Corina Machado.

Esperan lograr un "acuerdo unitario"

Tras la denuncia de fraude electoral, este nuevo proceso comicial plantea un nuevo reto a una oposición que ahora discute lejos de los focos públicos las posturas de los distintos partidos y organizaciones.

La idea de la oposición, según precisó Barboza a la VOA, es “lograr un acuerdo unitario” de cara a las próximas elecciones para revelarlo a sus militantes y a la sociedad civil en breve.

El 25 de febrero, comienza el plazo oficial para presentar y modificar postulaciones para 24 gobernaciones, la Alcaldía Mayor de Caracas y 277 diputaciones principales y sus suplentes de la Asamblea Nacional. El 19 de febrero, habrá un primer corte preliminar del registro de votantes en Venezuela.

Machado, del movimiento Vente Venezuela y considerada la gran movilizadora del voto opositor en las presidenciales de 2024, ha llamado a abstenerse de votar en las próximas elecciones.

Las miradas sobre el Zulia

Manuel Rosales, fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), ha insinuado la posibilidad de reelegirse como gobernador del estado Zulia, considerada la joya de la corona del corredor electoral del país, porque tiene 2,6 millones de votantes inscritos.

“Yo no abandonaré esta tierra, no traicionaré al Zulia”, dijo a finales de enero durante un acto oficial. Prometió además seguir siendo “el capitán de esta nave”.

Días después, al presentar su memoria y cuenta de 2024, Rosales se declaró “listo para cualquier cosa” y llamó a dejar atrás “las consignas y políticas fracasadas”.

Este miércoles, el excandidato presidencial y exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski reveló que él sí votaría en abril y dijo que participación es una decisión “personalísima”.

“Cada quien hace con su voto lo que mejor le parezca”, aseguró el dirigente del partido opositor Primero Justicia, considerando que sufragar sería una forma de protestar “el robo electoral” de las presidenciales de 2024 y no perder espacios ante el chavismo.

Noticia al Día/Con información de VOA