Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Plataforma Unitaria analiza su eventual participación en las elecciones regionales y legislativas

Omar Barboza asegura que están analizando la situación "bajo perfil" y a la espera de un acuerdo unitario

Por Candy Valbuena

Plataforma Unitaria analiza su eventual participación en las elecciones regionales y legislativas
Foto: AP/Archivo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El bloque de partidos y movimientos políticos adversos al Gobierno nacional busca alcanzar “un acuerdo unitario” de cara a las elecciones de gobernadores y diputados previstas para el próximo 27 de abril, según aseguró el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Omar Barboza al medio La Voz de América (VOA).

“Estamos analizando de bajo perfil la situación”, comentó este miércoles Barboza.

La Plataforma Unitaria apoyó en julio del año pasado con su tarjeta, de la antigua Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a Edmundo González Urrutia, un diplomático retirado que pudo registrarse oficialmente como candidato presidencial y fue de la mano de la opositora María Corina Machado.

Esperan lograr un "acuerdo unitario"

Tras la denuncia de fraude electoral, este nuevo proceso comicial plantea un nuevo reto a una oposición que ahora discute lejos de los focos públicos las posturas de los distintos partidos y organizaciones.

La idea de la oposición, según precisó Barboza a la VOA, es “lograr un acuerdo unitario” de cara a las próximas elecciones para revelarlo a sus militantes y a la sociedad civil en breve.

El 25 de febrero, comienza el plazo oficial para presentar y modificar postulaciones para 24 gobernaciones, la Alcaldía Mayor de Caracas y 277 diputaciones principales y sus suplentes de la Asamblea Nacional. El 19 de febrero, habrá un primer corte preliminar del registro de votantes en Venezuela.

Machado, del movimiento Vente Venezuela y considerada la gran movilizadora del voto opositor en las presidenciales de 2024, ha llamado a abstenerse de votar en las próximas elecciones.

Las miradas sobre el Zulia

Manuel Rosales, fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), ha insinuado la posibilidad de reelegirse como gobernador del estado Zulia, considerada la joya de la corona del corredor electoral del país, porque tiene 2,6 millones de votantes inscritos.

“Yo no abandonaré esta tierra, no traicionaré al Zulia”, dijo a finales de enero durante un acto oficial. Prometió además seguir siendo “el capitán de esta nave”.

Días después, al presentar su memoria y cuenta de 2024, Rosales se declaró “listo para cualquier cosa” y llamó a dejar atrás “las consignas y políticas fracasadas”.

Este miércoles, el excandidato presidencial y exgobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski reveló que él sí votaría en abril y dijo que participación es una decisión “personalísima”.

“Cada quien hace con su voto lo que mejor le parezca”, aseguró el dirigente del partido opositor Primero Justicia, considerando que sufragar sería una forma de protestar “el robo electoral” de las presidenciales de 2024 y no perder espacios ante el chavismo.

Lee también: Capriles llama a votar el 27-Abr: Con la abstención nunca hemos logrado algo

Noticia al Día/Con información de VOA

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Nacionales

Madres venezolanas piden audiencia con Melania Trump por el regreso de 66 niños desde EEUU

Las mujeres hicieron la petición en una declaración transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV)
Zulia

PNB escolta a hombre con caballo en Cuatricentenario

El video lo compartió una usuaria identificada como Magaly Reyes, quien describió el hecho como insólito y lo tituló como: "Caballos y humor"
Servicio Público

Ayudemos a Alan: necesita con urgencia seis ampollas de inmunoglobulina

Ante la evolución del cuadro, se realizaron estudios que confirmaron neumonía de origen no determinado, lo que motivó la intervención de especialistas en neumología e infectología pediátrica
Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025