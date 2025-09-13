Sábado 13 de septiembre de 2025
Al Dia

Plaza San Pedro del Vaticano a reventar: Fanáticos esperan inédito concierto para ver a Karol G

En el evento también participarán el tenor italiano Andrea Bocelli o los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.

Por Candy Valbuena

Plaza San Pedro del Vaticano a reventar: Fanáticos esperan inédito concierto para ver a Karol G
Karol G expresó su emoción por participar en evento en el Vaticano. Foto: Instagram
Miles de personas abarrotaron la tarde de este sábado, 13 de septiembre la Plaza San Pedro del Vaticano a la espera de un inédito concierto con artistas como la colombiana Karol G, el tenor italiano Andrea Bocelli o los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.

Pharrell Williams actúa durante un concierto en la Plaza de San Pedro con motivo de la clausura del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. / AP PHOTO/GREGORIO BORGIA

El espectáculo, titulado ‘Grace for the World’ (‘Gracia para el mundo’), cerrará la tercera edición del ‘Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana’, una iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro que ha tenido lugar en Roma desde este viernes.

El recital comenzará a las 21.00 horas locales (19.00 GMT) pero ya desde primera hora de la tarde los aledaños de la plaza acogieron una multitud distribuida en distintas filas a lo largo de los distintos accesos de la plaza, controlados por las autoridades.

Con banderas de distintos países, muchas de Colombia, y un ambiente festivo, los asistentes comenzaron a entrar dos horas antes del concierto, en el momento en el que Karol G y Pharrel Williams realizaban las pruebas de sonido.

Los primeros en llegar han comenzado a corear el nombre de la colombiana, así como a vitorear al tenor italiano y al cantante estadounidense.

Espectáculo con drones

Durante este inédito concierto en la monumental plaza vaticana también se llevará a cabo un espectáculo con drones, que dibujarán en el cielo romano formas y mensajes.

No está prevista la presencia del papa León XIV en el concierto.

La capital italiana acogió mesas redondas y encuentros dedicados a la fraternidad, con la presencia de premios nobel y otras personalidades.

El evento musical, abierto al público y transmitido en directo a todo el mundo, no solo contará con celebridades internacionales, sino también con una exhibición aérea de 3 mil 500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

Noticia al Día/Con información de EFE

