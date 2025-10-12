Pleno abastecimiento en diciembe de productos esenciales asegura ANSA

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, aseguró que para la temporada decembrina habrá pleno abastecimiento de productos esenciales y de temporada en el último trimestre del año.

Asegura que habido un incremento en la producción nacional de rubros y en la presencia de marcas en alimentos como harina de maíz, arroz, café, pastas, margarina, mayonesa, salsa de tomate, granos y productos de limpieza, dijo en entrevista para VTV.

El representante de ANSA señaló que, se realizaron reuniones para la creación de un "frente de abastecimiento" de productos sensibles y navideños, en conjunto con representantes de sectores alimentarios y agroindustriales, así como también de cadenas de supermercados.

Informó que se realizó una revisión de los precios de productos y los sectores productivos-según dijo- comunicaron "cada uno de sus nudos que estaban afectando esos precios".

