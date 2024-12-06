Martes 23 de septiembre de 2025
PNB captura a hombre con 800 litros de gasolina y 290 sillas de ruedas hospitalarias en Cabimas

Un significativo procedimiento realizaron los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, al capturar a un hombre con 800 litros de…

Por Greily Nuñez

PNB captura a hombre con 800 litros de gasolina y 290 sillas de ruedas hospitalarias en Cabimas
Un significativo procedimiento realizaron los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, al capturar a un hombre con 800 litros de gasolina, armas de fuego, cuatro camionetas y 290 sillas de ruedas hospitalarias.

El certero golpe efectuado por la PNB, se registró la noche del miércoles 4 de diciembre, en el sector Campo Elías de la parroquia San Benito, en Cabimas del estado Zulia.

Los funcionarios recibieron una denuncia sobre la venta clandestina de combustible, en una casa del referido sector, por lo que de inmediato conformaron una comisión y se trasladaron al citado lugar. Allí visualizaron a un hombre, quien al observar la presencia policial huyó del sitio, sin embargo, lograron detenerlo tiempo después. No revelaron su identidad.

En el lugar, se logró la incautación de 800 litros de gasolina, armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y materiales relacionados con actividades ilícitas.

Además, se encontraron 290 sillas de ruedas hospitalarias, sin identificación de seriales visibles, lo que plantea posibles implicaciones en tramas de malversación o tráfico de materiales médicos.

El procedimiento pasó a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa

