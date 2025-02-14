PNB despoja de sus insignias a funcionarios acusados de extorsionar a turistas

Tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fueron despojados de sus insignias por extorsionar a un turista francés y una mexicana.

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) repudió el acto delictivo que perpetraron los efectivos policiales.

A través de un video en su red social de TikTok, la PNB mostró cómo los tres policías fueron despojados de sus insignias y detenidos para su procesamiento de rigor.

El comandante general de la PNB, comisario superior Ruben Darío Santiago Servigna, expresó que el cuerpo castrense repudia todo acto y comportamiento que manche el nombre de la institución y advirtió que todo funcionario y funcionaria que incurra en actos ilícitos será sometido a la degradación, destituido y presentado ante el Ministerio Público para que sea juzgado por sus actos según establece la Ley de Policía, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cualquier otra le que sea competente.

"Somos hombres y mujeres formados para proteger y servir a nuestro pueblo, así lo juramos y debemos cumplirlo. Seremos implacables con quienes nos deshonren", dijo el comisario.

Santiago explicó que en días pasados, dos turistas que visitaban Venezuela fueron víctimas de un acto vil, en donde funcionarios policiales integrantes de la PNB los extorsionaron y les pidieron dinero.

"Amigos venezolanos, venezolanas, los integrantes de la PNB somos hombres y mujeres formados para proteger, para defender y para servir al pueblo, y así lo juramos y debemos cumplirlo, y hoy más que nunca, cumpliendo las directrices de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y de nuestro ministro de Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, seremos implacables con todos aquellos funcionarios y funcionarias que incurran en este delito y en estos delitos que manchan el honor de los hombres y mujeres que solo salen todos los días a la calle para proteger , defender y servir a nuestro pueblo. Juntos a ustedes por siempre venceremos", finalizó.

