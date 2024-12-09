Podrían generarse lloviznas al sur del Lago de Maracaibo este lunes 09-Dic

La mañana de este lunes, 09 de diciembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) resalta en su acostumbrado boletín informativo que en gran parte del país se mantiene el buen tiempo, aunque podrían generarse lloviznas dispersas al sur del Lago de Maracaibo y otras zonas del país.

El organismo indicó que hasta horas del mediodía de este lunes este seria el pronóstico: "Se prevé cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del país; no obstante, se estima lluvias o lloviznas dispersas a primeras horas de la mañana al sur de Bolívar Amazonas, Miranda, Falcón, Mérida y sur del Lago de Maracaibo".

