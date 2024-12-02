Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Polimaracaibo arranca período de inscripciones para la formación de sus nuevos oficiales como TSU en servicio policial

La Policía Municipal de Maracaibo, arranca otro período de inscripciones para los nuevos aspirantes, quienes comenzará a partir del mes…

Por Greily Nuñez

Polimaracaibo arranca período de inscripciones para la formación de sus nuevos oficiales como TSU en servicio policial
La Policía Municipal de Maracaibo, arranca otro período de inscripciones para los nuevos aspirantes, quienes comenzará a partir del mes de enero del 2025.

En sus redes sociales, detallaron: "Si eres miembro de UBCH, jefe o jefa de calle y comunidad, postula a los jóvenes bachilleres de tu comunidad y ayúdalos a cumplir su sueño de desarrollarse profesionalmente como hombres y mujeres garantes de la soberanía, la protección y la seguridad de la patria".

Indicaron, que el proceso tendrá un tiempo de 15 meses y así podrás graduarte como Técnico Superior en servicio policial.

En la oferta académica, los aspirantes podrán optar a becas de estudios, ruta estudiantil, comedor y uniformes. Para mayor información dejaron el número de teléfono 0412-775.80.26.

Noticia al Día

