Por crecida de los ríos Apón y el Palmar quedan incomunicadas comunidades de Machiques de Perijá y La Villa del Rosario

Las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento de los ríos Apón de Machiques de Perijá y el Palmar de La Villa del Rosario, la madrugada del pasado sábado 14 de junio, causando inundaciones en varias zonas.

El director de Protección Civil Machiques, Dennis Cuauro, informó que las fuertes precipitaciones ocasionaron el desbordamiento del río Apón afectando así a los balnearios "La Rampla y San Fidel de Apón", de igual manera generando "anegación", en algunos sectores del municipio.

Mientras que en La Villa del Rosario, reportaron inundaciones en casas y fincas por lo que tanto habitantes como autoridades se mantienen en alerta. Según informaciones preliminares, las comunidades indígenas son las más afectadas.

Cuauro, informó que estás fuertes lluvias son producto del paso de la onda tropical número 5 sobre la región occidente de Venezuela e instó a la población a estar prevenidos ante esta situación ya que se esperan más precipitaciones en los próximos días.

El director de Protección Civil, agregó que realizarán evaluación en zonas afectadas por esta situación para cuantificar los daños ocasionados.

Habitantes de las zonas indígenas de la cuenca Apón, en la Sierra de Perijá, manifestaron que están incomunicados debido al desbordamiento del río. Igualmente, en algunos sectores urbanos de Machiques reportaron afectaciones.

Noticia al Día/Sergio Suárez Fe y Alegría Machiques