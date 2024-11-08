Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Por dos días estará cerrado el puente caído de Puerto Caballo

Al menos dos días tardarán los trabajos de reestructuración del tramo caído en el puente El Cajón de la Vega,…

Por Greily Nuñez

Por dos días estará cerrado el puente caído de Puerto Caballo
Fotos y videos: Will Marval
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Al menos dos días tardarán los trabajos de reestructuración del tramo caído en el puente El Cajón de la Vega, en Puerto Caballo del estado Zulia.

Lee también: Una montaña de basura hizo colapsar el puente en Puerto Caballo

Las fuertes lluvias arrastraron la basura tirada en La Cañada Fénix la cual se acumuló debajo del puente y esto conllevó a su colapso. Ante la agravante situación, autoridades del ICLAM, Corpozulia e Hidrolago, se presentaron en el lugar y comenzaron los trabajos de remoción de basura para luego realizar la reestructuración de la vialidad.

"Al menos dos días tardaremos para dejar la vialidad operativa, puesto que será tumbado todo el tramo debido a las condiciones en las que se encuentra", informó una de las autoridades presentes para Noticia al Día.

Por su parte, instaron a la ciudadanía a tomar sus previsiones y vías alternas como la carretera del sector Las Tuberías para que puedan llegar a sus destinos.

Desconocían lo sucedido

La mayoría de los ciudadanos y conductores que transitan a diario esta importante arteria vial desconocían el desplome del puente, por lo que permanecieron estancados por horas hasta que lograron pasar.

Tal fue el caso de la estudiante de medicina de LUZ, Ana Guerra, quien desconocía el incidente en ese lugar. "Vengo del Moján y no sabía de esto, en el trayecto me enteré y el bus paró acá. Me afecta demasiado porque este es la vía que transito a diario y ahora tengo que solucionar y ver cómo hago para pasar".

Por su parte, el señor Erwin Javier Delgado, indicó conocer la grave situación, pero tenía que salir a trabajar. "Como comprenderán en Maracaibo trabajamos, allí hacemos nuestra vida diaria y esta es una vía vital para los habitantes de la subregión Guajira. Ahorita estamos haciendo el esfuerzo de buscar solucionar, pero las autoridades deben priorizar y reparar este tramo. Entendemos todas las circunstancias naturales, pero con las circunstancias que haya nosotros tenemos que pasar".

Se espera que la vialidad esté lista en los próximos días y así retomar el tránsito habitual.

Noticia al Día

Greily Núñez

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Zulia

Líderes y simpatizantes del partido Unión y Cambio homenajearon en Maracaibo a militantes excarcelados

En la cancha de la Plaza Canta Claro, al norte de la ciudad, los asistentes mostraron su alegría por la excarcelación del líder Rafael Ramírez y otros dirigentes políticos que recién lograron su libertad
Entretenimiento

Nike presenta el nuevo logotipo de Caitlin Clark para su línea exclusiva

Nike lanzará una primera camiseta el próximo 1 de septiembre en su página web
Internacionales

Avanza investigación de corrupción sobre presuntos sobornos en el Gobierno de Milei

El juez federal Sebastián Casanello que investiga la causa ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios y empresarios investigados por los supuestos sobornos.
Economía

Delcy Rodríguez: Economía de Venezuela ha crecido 17 trimestres consecutivos

Este repunte incluye el Producto Interno Bruto (PIB), que alcanzó un incremento del 7,71 %.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025