Por dos días estará cerrado el puente caído de Puerto Caballo

Al menos dos días tardarán los trabajos de reestructuración del tramo caído en el puente El Cajón de la Vega, en Puerto Caballo del estado Zulia.

Las fuertes lluvias arrastraron la basura tirada en La Cañada Fénix la cual se acumuló debajo del puente y esto conllevó a su colapso. Ante la agravante situación, autoridades del ICLAM, Corpozulia e Hidrolago, se presentaron en el lugar y comenzaron los trabajos de remoción de basura para luego realizar la reestructuración de la vialidad.

"Al menos dos días tardaremos para dejar la vialidad operativa, puesto que será tumbado todo el tramo debido a las condiciones en las que se encuentra", informó una de las autoridades presentes para Noticia al Día.

Por su parte, instaron a la ciudadanía a tomar sus previsiones y vías alternas como la carretera del sector Las Tuberías para que puedan llegar a sus destinos.

Desconocían lo sucedido

La mayoría de los ciudadanos y conductores que transitan a diario esta importante arteria vial desconocían el desplome del puente, por lo que permanecieron estancados por horas hasta que lograron pasar.

Tal fue el caso de la estudiante de medicina de LUZ, Ana Guerra, quien desconocía el incidente en ese lugar. "Vengo del Moján y no sabía de esto, en el trayecto me enteré y el bus paró acá. Me afecta demasiado porque este es la vía que transito a diario y ahora tengo que solucionar y ver cómo hago para pasar".

Por su parte, el señor Erwin Javier Delgado, indicó conocer la grave situación, pero tenía que salir a trabajar. "Como comprenderán en Maracaibo trabajamos, allí hacemos nuestra vida diaria y esta es una vía vital para los habitantes de la subregión Guajira. Ahorita estamos haciendo el esfuerzo de buscar solucionar, pero las autoridades deben priorizar y reparar este tramo. Entendemos todas las circunstancias naturales, pero con las circunstancias que haya nosotros tenemos que pasar".

Se espera que la vialidad esté lista en los próximos días y así retomar el tránsito habitual.

Noticia al Día

Greily Núñez