Por falta de financiamiento, transportistas del país "no han podido ir a un proceso de renovación de flota": Advierte el gremio

El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, indicó que por falta de acceso a financiamiento y créditos bancarios, los transportistas no podrán renovar la flota de transporte público.

El también directivo del Comando Intergremial del Transporte apuntó que, aunque hay gran porcentaje de unidades de traslado que están en malas condiciones, “los transportistas urbanos, y también los suburbanos e interurbanos, no han podido ir a un proceso de renovación de flota porque no tenemos capacidad de financiamiento”.

Mora agregó que, debido al encaje legal, “la banca privada no otorga financiamiento al sector”, alegando que las entidades bancarias “no pueden dar créditos mayores a 24 meses, eso es para todo el transporte”.

El dirigente gremial detalló que, en el el sector interurbano, se requiere entre 48 y 60 meses de plazo para realizar los pagos, “pero no hay un banco con la capacidad en esas condiciones”, dijo en entrevista concedida a Unión Radio.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio