Por fuertes lluvias en el país: En riesgo de inundaciones 6 mil hectáreas de plátano y otras 3 mil están anegadas

Alrededor de 6 mil hectáreas están en riesgo de inundaciones y otras 3 mil hectáreas están anegadas, a consecuencia de las fuertes lluvias acontecidas en el país en los últimos días, tal como lo señaló el presidente de la Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela (Fumplaven), David Enrique Govea.

"Estamos calculando, según estadísticas que recogemos de nuestros agremiados, que están en riesgo al menos 6 mil hectáreas de cultivo y otras 3 mil están lamentablemente inundadas, con lo cual se perdieron esas cosechas y esa finca", puntualizó.

Por tanto, solicitó a las autoridades venezolanas aplicar los planes de mantenimiento que ya existen, a través del Ministerio de Ecosocialismo, para que los productores puedan seguir haciendo su trabajo y se recupere la vialidad.

Govea explicó que en la actualidad, la producción del plátano en Venezuela "está reducida a unas 15 mil o 20 mil hectáreas en la zona sur del Lago de Maracaibo y a algunos emprendimientos en los Llanos venezolanos, que suponemos que alcanzan cerca de las 500 hectáreas, y en el sector conocido como La Paragua, en el estado Bolívar, también hay algunas siembras" del rubro.

Igualmente, sostuvo en Fedecámaras Radio que un productor debe invertir entre 6 mil 500 y 7.500 dólares para producir 18 toneladas de plátano por hectárea al año.

"Nuestros costos de producción llega hasta los US$ 7.500 para un paquete que garantiza 18 toneladas al año. Sin embargo, la realidad es que los productores escasamente logran invertir entre US$ 2.000 y US$ 3.000 por hectárea, pero lamentablemente esa inversión no garantiza un nivel adecuado de kilos al año, lo cual compromete sus ingresos y sus utilidades", enfatizó.

Lee también: Continuarán las lluvias en el Zulia en las próximas horas

Noticia al Día/Con información de B y N