Por primera vez, el tema de Luis Silva y Carlos Lachmann que te hace llorar en estas Navidades

Dos cantantes, Luis Silva de Barinas y Carlos Lachmann del Zulia, se unen en un tema nostálgico titulado Por primera vez, que te saca las lágrimas en época de Navidad.

La letra y música es de Lachmann y "está dedicada a los venezolanos que pasaran la primera Navidad fuera de su país y lejos de sus seres queridos", escribió el cantante en sus redes sociales.

Para nadie es secreto la diáspora que ha separado a millones de venezolanos y esta hermosa gaita, en la voz de Carlos Lachmann y del invitado especial Luis Silva, el Barinés de oro, refleja este sentimiento.

"Sabemos que tocará la fibra a más de uno, por eso hacemos este humilde homenaje a los venezolanos que se encuentran separados, expreso a NAD Carlos Lachmann.

El lanzamiento oficial de este tema fue el pasado 13 de noviembre en el programa Portada’s que transmite Venevisión.

Noticia al Día/RRSS