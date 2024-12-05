Por tres dólares mató a un hombre en el Zulia

Un joven de 18 años, mató a un hombre de 24, por una deuda de tres dólares.

El criminal, identificado como, Javier Alejandro Urdaneta Urdaneta, comenzó a discutir con Osnaider Enrique Mejías López, de 24 años, por el dinero mencionado.

Urdaneta, cegado por la ira, buscó un cuchillo y le asestó una puñalada en el pecho a Mejías, dejándolo sin vida en el sitio para posteriormente huir.

Sin embargo, las investigaciones efectuadas por los detectives del CICPC, dieron con la ubicación del homicida, quedando detenido en el sector El Atravesado, parroquia Simón Rodríguez del municipio Francisco Javier Pulgar, en Zulia.

Asimismo, lograron recuperar el cuchillo utilizado para perpetrar el crimen; quedando a disposición de la Fiscalía 16ª del Ministerio Público, extensión Santa Bárbara, estado Zulia.

