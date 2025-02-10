Por una lavadora se desencadenó un fratricidio en Caracas

Carlos Yonaiker Sojo Mendoza, de 27 años, fue asesinado por su hermana, Aymari Stefanía Hernández Sojo, de 33, cuando se encontraban en su casa, en la avenida Andrés Bello de la parroquia El Recreo, en Caracas.

El fratricidio ocurrió la noche del viernes 7 de Febrero.

Las autoridades del CICPC, dieron a conocer el crimen, indicando que Sojo Mendoza, fue ingresado al Hospital Clínico Universitario con una puñalada en el cuello. Desafortunadamente, falleció posterior a su ingreso.

Los galenos notificaron lo sucedido a las autoridades detectivescas, quienes realizaron las investigaciones correspondientes y determinaron que la hermana fue la autora material del asesinato.

Detallaron, que Aymari sostuvo una discusión con Carlos porque le había usado la lavadora. Ambos se alteraron y comenzaron a golpearse, optando Aymari por agarrar un cuchillo y asestárselo en el cuello.

Esta, al notar lo ocurrido huyó del sitio, siendo la víctima auxiliada por los vecinos quienes lo trasladaron hacia el centro de salud dónde falleció.

Tras esclarecer el hecho, se desarrolló un despliegue de seguridad en el sector, logrando la captura de la victimaria y la ubicación del arma homicida; quedando el caso a la orden de la Fiscalía 41° del AMC.

