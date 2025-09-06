Sábado 06 de septiembre de 2025
Al Dia

Portero brasileño falleció tras celebrar una atajada en torneo de futsal

El guardameta carioca perdió la vida tras contener el balón con su pecho

Por Daniel García

Portero brasileño falleció tras celebrar una atajada en torneo de futsal
El futsal brasileño atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido en las canchas como Pixé, quien perdió la vida de manera repentina durante una tanda de penales en un torneo amateur celebrado en el municipio de Augusto Corrêa, estado de Pará.

El trágico suceso ocurrió en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, durante los Juegos de la Semana de la Independencia, una competencia tradicional que reúne a equipos locales en honor a las festividades patrias. Pixé, de 38 años, defendía el arco del equipo Sindmoto y se había convertido en figura clave al detener un penal decisivo que aseguraba la victoria de su conjunto.

Según testigos presenciales, el arquero contuvo el disparo con el pecho y, mientras se dirigía hacia sus compañeros para celebrar, se desplomó súbitamente en medio de la cancha. La reacción fue inmediata: jugadores, árbitros y asistentes corrieron en su auxilio, mientras el personal médico del evento le aplicaba maniobras de reanimación. Fue trasladado de urgencia al Hospital São Miguel, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

Aunque la causa oficial de la muerte aún no ha sido divulgada, especialistas médicos han señalado la posibilidad de un trauma cardíaco súbito, posiblemente relacionado con el impacto del balón en el pecho, una condición conocida como commotio cordis, que puede provocar fibrilación ventricular y paro cardíaco.

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) emitió un comunicado expresando su pesar y destacando la trayectoria de Pixé como un atleta ejemplar, comprometido con el deporte y querido por su comunidad.

“Su legado será recordado por la dedicación, el talento y el espíritu de equipo que siempre demostró. El futsal pierde a un gran deportista y a una gran persona”, expresó el organismo.

La jornada deportiva fue suspendida en señal de duelo, y el impacto emocional del hecho ha sacudido a la comunidad local, que recuerda a Pixé como un jugador apasionado y un ser humano generoso. Su partida deja un vacío en las canchas donde tantas veces brilló, y plantea un llamado urgente a reforzar los protocolos médicos en torneos amateurs.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

