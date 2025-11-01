Precipitaciones en el Zulia y gran parte de Venezuela este 1-Nov: Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) pronostica para este sábado 1 de noviembre, un cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Además, se esperan mantos nubosos que generarán precipitaciones de intensidad variable en diversas zonas del país. Las regiones que se verán afectadas incluyen nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, zonas de Apure, Cojedes, Táchira, el sur de Mérida y el lago de Maracaibo.

Mientras tanto, durante la tarde y la noche, se estiman áreas nubladas con la presencia de lluvias o chubascos, acompañados de ocasionales descargas eléctricas. Estas condiciones afectarán nuevamente a nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y Zulia. No se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

Asimismo, el INAMEH reitera su compromiso de informar oportunamente ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.