Viernes 19 de septiembre de 2025
Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

El Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) inició la segunda fase de consulta pública para el Proyecto de Ley Especial para la Regulación del Uso y Circulación de Motocicletas en el estado Zulia

Por Arelys Munda

El Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) inició la segunda fase de consulta pública para el Proyecto de Ley Especial para la Regulación del Uso y Circulación de Motocicletas en el estado Zulia, con un enfoque particular en la restricción horaria como medida clave para mejorar la seguridad.

Foto: Xiomara Solano

Las autoridades regionales y nacionales están llevando a cabo una investigación exhaustiva por cada municipio para establecer un horario que se adapte a las necesidades de movilidad y seguridad de cada jurisdicción. El municipio Maracaibo es objeto de un estudio detallado para determinar un horario específico que contribuya a la reducción de accidentes sin restringir el uso a aquellos usuarios que trabajen o que tengan que salir a las calle por un motivo en especifico.

Franyer García

Magdely Valbuena, presidenta del CLEZ, señaló que la regulación de las motocicletas, es necesaria y está ligada a otros problemas como la deficiencia del transporte público, lo que ha convertido a los accidentes en un grave problema de seguridad. El impacto en la salud es crítico; en una reunión reciente con el gobernador, se destacó la alta demanda de insumos como tornillos para osteosíntesis, muletas y camas de UCI debido a los traumas sufridos por los motorizados.

Foto: Xiomara Solano

El proyecto de ley también contempla otras regulaciones para los conductores, incluyendo:

  • La obligatoriedad de contar con una licencia de segundo grado para la circulación de vehículos tipo bicimoto, motoneta y similares.
  • Inscripción en el Registro Nacional de Vehículos del INTT.
  • Uso obligatorio de casco protector y chalecos reflectivos.
  • Portar la documentación requerida: licencia, certificado médico, título de propiedad del vehículo, póliza de seguro y cédula de identidad.
  • Ceder el paso al peatón y mantener una conducta cívica.
Foto: Xiomara Solano
Foto: Xiomara Solano
Foto: Franyer García

Además, se retoma la propuesta del 2011 de identificar por colores a los motorizados de diferentes servicios, como los de delivery (verde) y los de administración pública (azul), para facilitar su control y fiscalización. Además, se debe mantener un control con leyes que puedan establecerse y cumplirse en la región.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

