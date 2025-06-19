Prepárate para gozar: Llegó FUBAR 2

¡Prepárate para recargar y disfrutar! Durante el evento global para fans Tudum 2025, Arnold Schwarzenegger confirmó lo que todos esperaban: estará de vuelta como Luke Brunner en la segunda temporada de FUBAR, que ya está disponible en exclusiva por Netflix.

“Esta segunda temporada está completamente loca”, afirmó Nick Santora, creador de la serie (Reacher, Prison Break), cuando se anunció su renovación en 2023. “Estamos preparando algunas sorpresas realmente divertidas para los fans de FUBAR, sin duda.”

Por su parte, el icónico Schwarzenegger aseguró al equipo de Tudum que esta nueva entrega “es más grande, es mejor. Hay más risas. Hay más de todo… ¡incluida una leyenda más!”

Con un tráiler oficial que promete acción desbordante, humor explosivo y nuevos personajes, FUBAR 2 promete superar todas las expectativas.

