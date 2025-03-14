Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Presas madre e hija por estrangular a su primito de 6 años en Guárico

Ambas ocultaron el cadáver en los alrededores de una carretera

Por Greily Nuñez

Presas madre e hija por estrangular a su primito de 6 años en Guárico
Ivis del Rosario Torrealba Castillo, de 36 años y Luiyany Del Rosario Liendo, de 16, mataron al niño, Erinxo Francisco Olivo Sierra de 6 años de edad.

Su cadáver fue encontrado en el sector El Sombrero, Las Tiamitas II, a la altura de la carretera nacional El Sombrero del estado Guárico.

Las autoridades informaron, que la madre del niño lo dejó al cuidado de su tía Torrealba y su prima adolescente mientras hacía mercado, sin embargo, cuando regresó le informaron que desconocían del paradero del menor.

La angustia se apoderó de la mujer y denunció su desaparición, siendo hallado sin vida en la referida dirección.

Al tener los resultados de la autopsia, los detectives determinaron que el niño Olivo fue estrangulado. Las mujeres confesaron el crimen e indicaron que el pequeño se cayó y la menor lo estranguló. La adolescente de 16 años, escondió el cadáver en la casa, lo tapó con un bulto de ropa y fue a contarle a su mamá.

Ambas acordaron deshacerse del cuerpo y llevarlo a la dirección en mención a bordo de un Peugeot 307 Sedan, placa AA87AV. El caso quedó a la orden de las Fiscalías 12° y 13° del Ministerio Público.

Internacionales

Al menos 25 mineros atrapados en derrumbe de mina en Colombia

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, después de un derrumbe en la mina explotada por la canadiense Aris Mining
Internacionales

Al Dia

La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah Salim como Personalidad del Año

Esta distinción honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades
Al Dia

Reuters: Chevron redujo a la mitad sus exportaciones de petróleo venezolano tras la nueva licencia emitida por EE.UU

El socio de Chevron, la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), controla los barriles entregados para cumplir con los pagos en especie

