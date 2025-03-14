Presas madre e hija por estrangular a su primito de 6 años en Guárico

Ivis del Rosario Torrealba Castillo, de 36 años y Luiyany Del Rosario Liendo, de 16, mataron al niño, Erinxo Francisco Olivo Sierra de 6 años de edad.

Su cadáver fue encontrado en el sector El Sombrero, Las Tiamitas II, a la altura de la carretera nacional El Sombrero del estado Guárico.

Las autoridades informaron, que la madre del niño lo dejó al cuidado de su tía Torrealba y su prima adolescente mientras hacía mercado, sin embargo, cuando regresó le informaron que desconocían del paradero del menor.

La angustia se apoderó de la mujer y denunció su desaparición, siendo hallado sin vida en la referida dirección.

Al tener los resultados de la autopsia, los detectives determinaron que el niño Olivo fue estrangulado. Las mujeres confesaron el crimen e indicaron que el pequeño se cayó y la menor lo estranguló. La adolescente de 16 años, escondió el cadáver en la casa, lo tapó con un bulto de ropa y fue a contarle a su mamá.

Ambas acordaron deshacerse del cuerpo y llevarlo a la dirección en mención a bordo de un Peugeot 307 Sedan, placa AA87AV. El caso quedó a la orden de las Fiscalías 12° y 13° del Ministerio Público.

Noticia al Día