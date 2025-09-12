Presentación de las candidatas al Miss Venezuela 2025: Una noche de gala y compromiso

Este jueves, 11 de septiembre, se celebró la presentación oficial de las candidatas al Miss Venezuela 2025. La velada fue una muestra de brillo y elegancia, donde las aspirantes a la corona compartieron el protagonismo con los principales ejecutivos de la cadena televisiva Venevisión.

El evento, descrito como una noche inolvidable, reafirmó el compromiso de la organización con la excelencia, la innovación y el orgullo de continuar construyendo la rica historia del certamen de belleza más importante del país.

Entre las figuras destacadas que estuvieron presentes se encuentran:

Andrés Badra, Presidente de Venevisión Media.

Juan Carlos Sosa, CEO de Cisneros Media.

Gustavo Grossmann, Director General de Venevisión.

, Director General de Venevisión. Nina Sicilia, Presidenta de la Organización Miss Venezuela.

