Presidente de EEUU Donald Trump reveló próximo paso en la guerra contra el narcotráfico en Sudamérica

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este domingo 5 de septiembre que acabará con el "tráfico de drogas", al ser preguntado por periodistas sobre "cuál será el siguiente paso en esta guerra contra el narcotráfico en Sudamérica".

"Bueno, vamos a frenar el narcotráfico y hemos logrado mucho. No hay nadie que entre por agua, se los aseguro. El agua está como si no hubiera nadie. No hay drogas que entren por agua", afirmó.

En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un "cártel de narcotráfico".

Según lo denunciado por Maduro, ocho destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela. El 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35, que se suman a lo que la Casa Blanca ha denominado una operación contra los cárteles. Desde Caracas denuncian que las acciones de Washington buscan forzar un cambio político y apropiarse de los recursos naturales del país. En respuesta, el mandatario venezolano convocó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para defender la soberanía nacional.

Noticia al Día/RT/red social X