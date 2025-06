Presidente del Concejo Municipal de San Francisco: Seguiremos luchando con los medios democráticos como el voto, no tengo temor a que me expulsen"

El presidente del Concejo municipal de San Francisco del estado Zulia, José Javier Martínez y militante de Acción Democrática (AD) ratificó que participará y votará en las venideras elecciones.

"La lucha no se va a decidir no solamente en las protestas. Seguiremos luchando con los medios democráticos como el voto; no tengo temor a que me expulsen".

"El voto es muy importante para que la democracia siga siendo democracia. La abstención nunca le ha hecho bien al país", aseguró.

Aclaró que no es una acción en contra de su partido. "Yo soy un adeco crítico" refirió en rueda de prensa.

Noticia al Día