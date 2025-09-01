Presidente Maduro anunció nuevas estructuras de defensa comunal miliciana y alistamiento militar permanente

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, comentó que el alistamiento militar de los venezolanos y venezolanas en la Milicia Nacional Bolivariana se hará de manera continua.

En este sentido, el presidente detalló que la cifra consolidada de alistados, milicianos y reservistas es de ocho millones doscientos mil venezolanos que han dado su paso al frente y han dicho: “Estoy preparado”.

El mandatario nacional comunicó que este 2 de septiembre se hará el llamado al proceso de formación masivo de la población alistada en todos los territorios de la República.

Además, anunció la creación de la Unidad Comunal Miliciana de Combate en los 5.336 circuitos comunales del país.

“Y esa unidad comunal miliciana englobará una estructura llamada Base Popular de Defensa Integral, que son 15.751 bases de defensa integral. Eso va a reorganizar de manera dinámica los ocho millones doscientos mil ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que están alistados en el sistema miliciano y reservista”, subrayó.

Agregó que viene el proceso de reorganización dinámica. “Si tú te alistaste y eres periodista, eres bueno para decir la verdad; si eres médico, eres bueno para tus funciones… Y los milicianos y milicianas que se van a preparar para tener los misiles y fusiles seguirán sus entrenamientos”, comentó.

Noticia al Día/VTV