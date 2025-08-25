Presidente Maduro ascendió al embajador de Venezuela en Colombia a general de división de la FANB en "reserva activa"

El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo, 24 de agosto que ascendió a general de división en "reserva activa" al embajador del país ante Colombia, Carlos Martínez.

"He decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situación de reserva activa", afirmó el mandatario en un diálogo con Martínez, quien aparece vestido con uniforme militar, según un video difundido en sus redes sociales.

El presidente Maduro dio a conocer su decisión después de una jornada de planificación de la que denominó como "Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta", en la que participaron, de acuerdo con las imágenes difundidas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el titular del Interior, Diosdado Cabello, entre otros funcionarios.

Maduro indicó que la ofensiva, se activará en una "nueva fase de refuerzo" en los estados Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia.

Asimismo, añadió que la operación tiene "la mayor coordinación", con los "hermanos militares y policías" colombianos.

El ascenso de Martínez se da en medio de la tensión entre Venezuela y EEUU debido a las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, y durante el segundo día de una jornada de alistamiento de milicianos convocada por Maduro ante lo que considera como "amenazas".

Este domingo además, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, afirmó que en 2025 han destruido "más de diez campamentos" vinculados a grupos "tancol", acrónimo creado por el Gobierno venezolano para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Noticia al Día/Con información de EFE