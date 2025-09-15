Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legitima defensa"

En horas del mediodía de este lunes 15 de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrece una importante…

Por Ernestina García

Presidente Maduro:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En horas del mediodía de este lunes 15 de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrece una importante rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

"Hace 5 semanas Venezuela fue amenazada por barcos con misiles, Venezuela se encuentra en una batalla por la verdad y que hemos hecho nosotros, entrenar, unir a nuestra gente de Venezuela . Somos gente honesta, trabajadora y se nos persigue".

A mi no me inspira acumular hoteles ni casinos, lo que me inspira es acumular conciencias y voluntades para que el mundo sea mejor".

Si tenemos 8 buques y mil 200 misiles apuntando más Puerto Rico, Curazao y las otras islas . Si la vida nos pone a tomar armas y a defender nuestra Patria nuestro pueblo lo haría con serenidad".

"Ellos se basan en puras mentiras para provocar una escalada. Estas 5 semanas han sido provechosas, felicito a la Fuerza Armada".

Al ser abordado por el caso la explosión de una lancha con 11 venezolanos el pasado 2 de septiembre, Maduro dijo que esperan que culmine las investigaciones. El mandatario resaltó que congresistas en EEUU han pedido una investigación.

Dijo que fue un ataque de carácter militar contra unas personas civiles. Cuando hayan resultados se darán con la verdad.

Avance…

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Amanda Huérfano: disciplina, pasión y triunfo a sus 12 años

Amanda Huérfano: disciplina, pasión y triunfo a sus 12 años

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Hoy 15-Sept se conmemora a Nuestra Señora de los Dolores

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 15 de septiembre

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?: Así se enteró Leonardo sobre la muerte de su padre, Eduardo Serrano

Atención, usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

Atención, usuarios: Hoy 15-Sept es lunes bancario

Noticias Relacionadas

Al Dia

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legitima defensa"

En horas del mediodía de este lunes 15 de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrece una importante…
Al Dia

Activan en el Zulia una región de vigilancia integral para amenazas aéreas desde la cabecera del Puente sobre el Lago

Se bloquearon vías acuáticas "realizadas por los grupos dedicados al narcotráfico que pretendían utilizar" el territorio venezolano.
Al Dia

Yulimar Rojas volverá este martes en busca de su trono

El multicampeona mundial venezolana vuelve a la pista tras dos años fuera de su especialidad
Al Dia

Daniel Sarcos, Neguito Borjas y Jandy Ventura estrenan "Yo no soy diferente" este viernes 19-Sept

Sarcos adelantó que este proyecto se estrenará en todas las plataformas digitales y que es una muestra de hermandad con RD a través de la música


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025