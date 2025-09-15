Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legitima defensa"

En horas del mediodía de este lunes 15 de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrece una importante rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

"Hace 5 semanas Venezuela fue amenazada por barcos con misiles, Venezuela se encuentra en una batalla por la verdad y que hemos hecho nosotros, entrenar, unir a nuestra gente de Venezuela . Somos gente honesta, trabajadora y se nos persigue".

A mi no me inspira acumular hoteles ni casinos, lo que me inspira es acumular conciencias y voluntades para que el mundo sea mejor".

Si tenemos 8 buques y mil 200 misiles apuntando más Puerto Rico, Curazao y las otras islas . Si la vida nos pone a tomar armas y a defender nuestra Patria nuestro pueblo lo haría con serenidad".

"Ellos se basan en puras mentiras para provocar una escalada. Estas 5 semanas han sido provechosas, felicito a la Fuerza Armada".

Al ser abordado por el caso la explosión de una lancha con 11 venezolanos el pasado 2 de septiembre, Maduro dijo que esperan que culmine las investigaciones. El mandatario resaltó que congresistas en EEUU han pedido una investigación.

Dijo que fue un ataque de carácter militar contra unas personas civiles. Cuando hayan resultados se darán con la verdad.

