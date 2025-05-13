Presidente Maduro lamentó la muerte de José "Pepe" Mujica

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, lamentó este martes el deceso del exmandatario uruguayo, José ‘Pepe’ Mujica, a consecuencia de un cáncer que lo aquejaba desde hace varios meses.

"Con profundo pesar, transmitimos nuestras condolencias y sentimientos de solidaridad a los compañeros, compañeras y familiares de José ‘Pepe’ Mujica. Hombre humilde e incansable luchador social, cuya vida fue de lucha, enfrentando todas las vicisitudes con entereza y dignidad", escribió Maduro en su canal de Telegram.

