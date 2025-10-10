Presidente Maduro solicita de urgencia una reunión en la ONU ante despliegue militar de Estados Unidos

El gobierno de Venezuela solicitó este jueves 9 de octubre una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

En una carta dirigida a Vassily A. Nebenzia, embajador de Rusia ante las Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad, el gobierno venezolano ha solicitado una reunión para "examinar y detener los presuntos planes de agresión por parte de Estados Unidos", los cuales, según el documento, podrían llevar a un ataque armado "en un futuro muy cercano."

Venezuela expresó en la misiva su rechazo al "bloqueo económico impuesto por Estados Unidos", afirmando que la administración de la Casa Blanca persigue únicamente un "cambio de gobierno" en el país.

El documento indica que la administración del presidente Donald Trump ha aumentado la "agresión estadounidense" hacia Venezuela, lo que incluye un bloqueo económico, comercial y financiero mediante la implementación de más de 1,000 medidas coercitivas unilaterales.

