Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Presidentes Regionales de Primero Justicia rechazan llamado a la abstención y exigen unidad dentro del partido

Denunciaron el uso indebido de las comunicaciones oficiales del partido, lo que ha generado una crisis interna. Expresaron su compromiso con fortalecer la organización como un espacio democrático, y rechazaron cualquier decisión impuesta sin el respaldo de las instancias correspondientes

Por Haroldo Manzanilla

Presidentes Regionales de Primero Justicia rechazan llamado a la abstención y exigen unidad dentro del partido
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un grupo de presidentes regionales del partido Primero Justicia (PJ) emitió un comunicado, este miércoles 12 de febrero, en el que denuncian la existencia de campañas de desprestigio y decisiones unilaterales dentro de la organización política. Según los firmantes, estas acciones han debilitado el clima interno y buscan descalificar a la dirigencia que aún permanece en Venezuela.

En el documento, los dirigentes señalaron que la crisis interna ha sido generada por el uso indebido de las comunicaciones oficiales del partido sin el respaldo de las instancias partidistas correspondientes, como el Comité Político Nacional y la Junta de Dirección Nacional.

"Nos encontramos ante una situación difícil dentro de Primero Justicia debido a conductas inapropiadas relacionadas con el uso de las comunicaciones oficiales del partido sin la debida autorización de los órganos competentes, como el Comité Político Nacional y la Dirección Nacional. Esto ha llevado a campañas de desprestigio y ha deteriorado el clima interno al descalificar a la dirigencia que permanece en Venezuela.", reza la misiva de la organización política.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo a un mensaje que circuló el pasado 9 de febrero, el cual instaba a no participar en las elecciones del 27 de abril. Los presidentes regionales aclararon que esta postura no fue debatida ni acordada dentro del Comité Político Nacional, y enfatizaron que la posición de la organización sobre los resultados del 28 de julio de 2024 no debe traducirse en promover la abstención, ya que, a juicio de los firmantes, esta solo ayuda al adversario político.

"El 9 de febrero de 2025, circuló un mensaje que llamaba a no participar en las elecciones del 27 de abril, sin previo debate o acuerdo en el Comité Político Nacional. Es importante destacar que defender los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 no necesariamente implica llamar a la abstención", agregan los presidentes regionales.

De igual manera, añadieron: "Primero Justicia debe ser un espacio de justicia y democracia, donde se respeten los derechos de sus militantes. En este contexto de amenazas y persecución, la mejor defensa es mantenernos unidos".

Los firmantes ratificaron su compromiso con el fortalecimiento de Primero Justicia como una institución democrática y rechazaron cualquier imposición de decisiones que vulneren la integridad del partido o desconozcan la voz de sus legítimos representantes.

"Ni la abstención ni la participación serán efectivas si vamos todos divididos", advirtieron, reiterando su llamado a la unidad interna para contribuir a la cohesión de los factores democráticos en el país.

El comunicado fue suscrito por dirigentes regionales de distintos estados del país, quienes aseguraron que seguirán al lado de la militancia, defendiendo la libertad, la integridad y el derecho a un partido democrático y autónomo.

A continuación, se presenta la lista completa de los firmantes de este comunicado:

  • Fredy Esqueda, Pte. Regional de Amazonas
  • Pedro Castillo, Pte. Regional de Barinas
  • Néstor Ollerros, Pte. Regional de Carabobo
  • Bernalda Suárez, Pte. Regional de Delta Amacuro
  • Wilfredo Pérez, Pte. Regional de Guárico
  • Raúl López, VPte. de Miranda
  • Milagros Paz, Pte. Regional de Sucre
  • Andreina Villanueva, Concejal de Vargas
  • Paul Camargo, VPte. Regional de organización de Miranda
  • Rodrigo Campos, Pte. Regional de Aragua
  • Rachid Yasbek, Pte. Regional de Bolívar
  • Yusmaro Jiménez, Pte. Regional de Cojedes
  • José Guerra, Pte. Regional de Dto. Capital
  • Alfonso Marquina, Pte. Regional de Lara
  • José Mendoza, Pte. Regional de Monagas
  • Ali Méndez, Pte. Regional de Yaracuy
  • Edgar Antúnez, Pte. Adjunto del Zulia

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Más de 200 mujeres con patologías oncológicas reciben estudios clínicos integrales a través del Plan Cayapa de la Salud en Maracaibo

Más de 200 mujeres con patologías oncológicas reciben estudios clínicos integrales a través del Plan Cayapa de la Salud en Maracaibo

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Noticias Relacionadas

Internacionales

Florida aprueba ley que permite el castigo físico en escuelas con consentimiento parental

Esta legislación, conocida como HB 1255, permite a los docentes y autoridades escolares aplicar fuerza física moderada como método disciplinario, siempre que cuenten con el consentimiento previo de los padres
Internacionales

Florida aprueba ley que permite el castigo físico en escuelas con consentimiento parental

Esta legislación, conocida como HB 1255, permite a los docentes y autoridades escolares aplicar fuerza física moderada como método disciplinario, siempre que cuenten con el consentimiento previo de los padres
Entretenimiento

Karol G es la primera estrella invitada latina en el cabaré Crazy Horse de París

Karol G interpretará en los ocho shows "exclusivos" de esos cuatro días una serie de números creados a medida, lo que incluye varios de sus temas de su nuevo álbum Tropicoqueta, que salió el pasado 20 de junio, explicó este lunes en un comunicado el Crazy Horse
Nacionales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Señaló que la promoción exagerada de servicios médicos, tanto por parte de doctores como de personas ajenas al gremio, contradice los principios éticos, ya que los médicos no deben hacer propaganda de sus servicios

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025