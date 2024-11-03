Presos mirones por espiar y grabar a sus vecinas mientras se bañaban

Tras ser denunciados por un grupo de vecinas, oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), detuvieron a Adrián Jesús Bustamante Bustamante de 23 años de edad y a Edixon Daniel Corona Pinto alia “El Daniel” de 18 años de edad, señalados de espiar a su vecinas mientras se bañaban y grabarlas en videos.

Los hechos se registraron en el sector Changaleto II, parroquia Rómulo Gallegos, municipio Sucre, según denuncias, Adrian Bustamante grababa a su vecinas mientras éstas se bañaban, ingresado a las viviendas de sus victimas a través del inmueble de su cómplice alias “El Daniel”, una vez el hombre sabia que las mujeres se duchaba saltaba las cercas perimetrales y sigilosamente llegaba hasta las salas de baño y registraba en cámara a sus vecinas.

Fue sorprendido cuando grababa a una de sus víctimas, al verse descubierto en la huida dejó caer el dispositivo móvil; al ser capturados se les colectó como evidencias los teléfonos celulares donde aún tenían los vídeos.

Por disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público, quedaron bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Este.

Prensa CPBEZ