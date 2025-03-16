Presos tres exfiscales de Sucre y uno de Guárico por presunta extorsión

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció sobre la detención de cuatro exfiscales, por el presunto delito de extorsión.

El primer caso ocurrió en el estado Guárico, donde fue detenido, Asdrúbal Javier Hernández Febres, Exfiscal 16° del referido estado.

Hernández, será imputado por los delitos de: "retraso u omisión intencional de funciones agravadas; omisión dolosa de recursos legales; simulación de hecho punible y agavillamiento. En el caso, se evidenciaron irregularidades en la sustanciación de una causa simulando un hecho punible, mediante la vinculación directa con los funcionarios actuantes, en una causa seguida en contra de un ciudadano", refirió Saab.

Exfiscales en Sucre

Acotó, que el Ministerio Público, a través de la fiscalía 55° nacional plena, también imputará con privativa de libertad a, Adriana Noya; Gerar Marino y Airelys Oca, Exfiscales del estado Sucre.

Asimismo, al exfuncionario de la PNB, Freddy Engels Rosales. Estos cuatro detenidos fueron presentados por los delitos de: retraso u omisión intencional de funciones agravada; constricción para obtener sumas de dinero y agavillamiento".

Saab, detalló "el Exfiscal Gerar Marino, valiéndose en su momento de su cargo como Fiscal Superior del estado Sucre, y en conocimiento de la denuncia del ciudadano Youandry Benítez, por una trama de extorsión que involucra al hoy aprehendido Freddy Engels Rosales, dicho Exfiscal Superior sostuvo comunicación directa con el investigado y su hermana, de quienes percibía sumas de dinero, bajo la promesa de excluirlo de la investigación que estaba a cargo de la Exfiscal 11° Abg. Adriana Noya".

Dicha Fiscal efectuó actos contrarios al deber de su investidura, exigiéndole la cantidad de 30 mil dolares para evitar su presentación ante el Órgano Jurisdiccional, siendo este requerido mediante orden de aprehensión solicitada y acordada por el Tribunal 2° en Funciones de Control de Cumaná.

Por su parte la Abg. Airelys Oca, Exfiscal 5° de esa entidad, era quién servía como intermediaria para el cobro del dinero, así como la encargada de recibir los pagos que el investigado daba a los Exfiscales.

Noticia al Día