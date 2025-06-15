Presuntamente abandonaron a un bebé en Caracas: Estaría resguardado en el Hospital y solicitan ropita e insumos para su cuidado

Un bebé recién nacido fue presuntamente abandonado en la ciudad de Caracas. Según informes no confirmados, autoridades locales lo habrían trasladado al Hospital Universitario de la capital para su evaluación y cuidado.

La noticia habría sido difundida por la fundación "Manos de los Ángeles" este domingo 15 de junio a través de su cuenta de Instagram. En la publicación, se aseguraría que las autoridades competentes ya tienen conocimiento del caso.

Quienes estarían a cargo del cuidado del infante han iniciado un llamado a la solidaridad para recibir donaciones de ropa y alimentos que contribuyan a su bienestar.

Para colaborar, las personas interesadas pueden comunicarse con el Sr. Edgar a través del número de teléfono: +58 424-2382871.

Noticia al Día/manos de los ángeles