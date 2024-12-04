Prevalece el buen tiempo en Zulia y gran parte del país este 04-Dic

Este miércoles, 04 de diciembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de su acostumbrado boletín indicó que prevalece el buen tiempo en Zulia y buena parte del país.
Indicó el organismo que hasta horas del mediodía de este miércoles: Se espera prevalezca cielo parcialmente nublado alternando con áreas despejadas en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, se estiman lluvias o lloviznas dispersas al sur de Bolívar y Amazonas, este de Falcón, norte de Táchira y Zulia.
