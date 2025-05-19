El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó este lunes 19 de mayo, que ya se formó la primera onda tropical de la temporada en las costas africanas.

La misma, según el Inameh, se formó el domingo 18 y se estima que llegue al país el sábado 24 de mayo por la Guayana Esequiba; aunque el pronóstico para ese día es de un descenso en el nivel pluviométrico, así como para el día domingo.

Este fenómeno atmosférico es parte de la dinámica climática que marca el inicio de la temporada ciclónica prevista entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

A finales de abril, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), Reidy Zambrano, precisaba que las estimaciones de este año respecto a las ondas tropicales es que entre 45 y 50 ondas tropicales pasen por el territorio nacional.

Zambrano indicaba que el próximo 1° de junio se daría el inicio el pase de ondas tropicales en Cabo Verde en África para recorrer el Atlántico, y se estima que de las 60 ondas que se generen al menos 15 no pasarían por el territorio nacional.

Aseveró que de manera integrada con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se mantiene un monitoreo muy detallado de las condiciones climáticas.

«Tenemos un periodo seco que inició en noviembre y finaliza en abril y un periodo lluvioso que inició en abril en el Sur del país», añadió.

Explicó que el periodo lluvioso va ascendiendo de manera gradual hasta el norte a finales del mes de mayo o principios de junio e ingresaría ese período lluvioso en la región central.

Noticia al Día/inameh