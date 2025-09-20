Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Se realizó en las instalaciones del Auditorio de la alcaldía del Municipio San Francisco

Por Ernestina García

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco
Este 19 de septiembre, en las instalaciones del Auditorio de la alcaldía del Municipio San Francisco se llevó a cabo la primera reunión de información y presentación de la nueva gerencia de Consejo de gobierno pastoral en el nuevo marco espiritual.

Se contó con la presencia de las autoridades ministeriales de cada parroquia del municipio San Francisco, marcha para Jesús San Francisco mi casa, el Ministerio MIES y fraternidades como los miembros del Partido ORA.

En la reunión se presentó el consejo de gobierno pastoral junto a la dirección de asuntos religiosos.

Agradeciendo el respaldo total y rotundo para la iglesia de Jesucristo por parte del alcalde Héctor Soto creyendo y resaltando que es la nueva temporada para el municipio San Francisco, dentro del desarrollo social cultural deportivo y espiritual de mayor compromiso en el marco de la transformación de los valores y principios del nuevo hombre.

También participaron autoridades ministeriales San Francisco mi casa, Marcha para Jesús ministerio MIES, representante del instituto Mater Luther King y confraternidad del municipio San Francisco, en unidad para la construcción de la Nueva etapa espiritual de nuestro municipio.

Noticia al Día/Nota de prensa

