Primero Shakira y ahora Salma: Nos quieren matar, ¡de pana!

Salma Hayek volvió a encender las redes con un video donde se le ve bailando con la naturalidad y el encanto que siempre la han hecho única. A sus 59 años, la actriz mexicana dejó claro que la edad es solo un número y que el carisma no se marchita con el tiempo.

En el clip, Salma luce un traje de baño que realza su figura mientras se mueve al ritmo de la música, desbordando seguridad y alegría. Sus seguidores no tardaron en reaccionar: “Siempre tan hermosa”, “Energía que inspira” y “Así se vive la vida” fueron solo algunos de los miles de comentarios que llenaron la publicación.

Con esta aparición, Hayek no solo presume su espectacular forma física, sino que envía un mensaje potente sobre el amor propio y el disfrute sin complejos. Porque si algo ha dejado claro la mexicana, es que el brillo y la actitud no tienen fecha de vencimiento.