Primeros movimientos en la tabla de la LVBP tras la jornada del 16 de octubre

Concluida la jornada de este 16 de octubre en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ya se registran los primeros movimientos en la tabla de posiciones, donde los ocho equipos comienzan su lucha por un cupo al Round Robin.

Los Tigres de Aragua tomaron el liderato en solitario con récord de 2-0, tras imponerse en dos ocasiones consecutivas frente a los Cardenales de Lara.

Águilas del Zulia, Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui debutaron con victoria y comparten el segundo lugar con marca de 1-0.

En contraste, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes cayeron en su primer compromiso y se ubican en el tercer peldaño con registro de 0-1.

Por su parte, los vigentes campeones de la pelota criolla es el único equipo con dos derrotas, ocupando el fondo de la clasificación tras sus tropiezos ante los bengalíes.

