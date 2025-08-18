Primeros sondeos en las elecciones de Bolivia arrojan una segunda vuelta entre Quiroga y Paz

Un sondeo de ‘pie de urna’ de la consultora Ipsos Ciesmori anticipa una segunda vuelta por la presidencia de Bolivia entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, con el 31,3 % de los votos, y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, con 27,3 %.

Andrónico Rodríguez, el representante de la izquierda, quedó relegado al cuarto lugar con el 8 % de los votos. Samuel Doria Medina fue la gran decepción, tras liderar todos los sondeos, quedó en tercer lugar con el 20 %.

Las mesas de votación cerraron a las 16.00 horas hora local, como se tenía previsto en la agenda del órgano electoral. La jornada de votación se desarrolló sin mayores percances y las misiones de observación de la OEA y la UE destacaron la tranquilidad y “vocación democrática” con el que se llevaron adelante los comicios.

Rodrigo Paz Pereira, el heredero político y candidato sorpresa que busca su sitio en la historia de Bolivia

Rodrigo Paz Pereira sabe lo que son los estragos de la política. Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), el senador opositor por la región de Tarija, al sur de Bolivia, vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares. Paz Pereira es la principal revelación del actual proceso electoral y ahora busca su sitio en la historia del país.

Paz Pereira, de 57 años y nacido en Santiago de Compostela, España, escaló de las últimas posiciones a ser protagonista. Es economista, tiene estudios en relaciones internacionales y culminó una maestría en Gestión Política en la American University, en Estados Unidos.

Otro conteo

El conteo rápido de la encuestadora Captura Consultiing para medios de televisión evidencia una segunda vuelta entre el candidato de centro derecha Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano), con el 31,6 %, y el derechista liberal Jorge Quiroga, que habría obtenido el 27,1 %. En tercer lugar se ubica Samuel Doria Medina (19,5 %), seguido de Andrónico Rodríguez (8,2 %), Manfred Reyes Villa (7,1 %) y el candidato oficialista Eduardo del Castillo (3,2 %). El resto de candidatos no llega al 2 %.

Los datos de la consultora Ciesmori difieren apenas en décimas y vaticinan el mismo resultado, un balotaje inédito y por primera vez en Bolivia, que enfrentará a Paz Pereira, candidato de centroderecha, y a Quiroga, de la derecha conservadora.

Noticia al Día/Con información de El País