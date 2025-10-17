Viernes 17 de octubre de 2025
Al Dia

Príncipe Andrés renunciará a sus títulos y honores en el Reino Unido

El motivo es evitar que las acusaciones, relacionadas principalmente con su vínculo con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein

Por Ernestina García

El príncipe Andrés, duque de York y hermano del rey Carlos III del Reino Unido, anunció su renuncia a todos sus títulos y honores reales para evitar que las continuas acusaciones en su contra "distraigan" del trabajo de la familia real británica.

Andrés: Niega "rotundamente" todas las acusaciones y afirma que la decisión prioriza su "deber" hacia la familia y su país.

Títulos a los que renuncia Andrés

Dejará de usar su título y honores conferidos, incluyendo duque de York, conde de Inverness y barón Killyleagh, así como su pertenencia a la Orden de la Jarretera.

Conservará el título de príncipe, que obtuvo por nacimiento al ser hijo de la difunta reina Isabel II.

Su exesposa, Sarah Ferguson, dejará de usar la denominación de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, mantendrían el título de princesas.

Presión reciente por la revelación de un correo que envió a Epstein, indicando que siguió en contacto con él más tiempo de lo que había dicho.

El mensaje decía que estaban "juntos en esto" y le prometía a Epstein que volverían a "jugar más", después de que este se declarara culpable de solicitar sexo a una menor.

La reciente publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, quien se suicidó, en las que ella alegaba que Andrés creía que tener sexo con ella "era su derecho de nacimiento".

Andrés ya pagó millones a Giuffre en 2022 en un acuerdo extrajudicial para desestimar el caso, aunque siempre negó las acusaciones sexuales.

Escándalos de la exesposa: Correos electrónicos filtrados en septiembre revelaron que Sarah Ferguson también mantenía relación con Epstein y lo llamaba "amigo supremo".

Otro escándalo a finales de 2024 por su relación con un supuesto espía chino y tener un canal de comunicación directo con el presidente chino, Xi Jinping, para promover negocios.

Esta decisión representa un nuevo "paso" después de que se retirara de la vida pública hace cinco años.

Noticia al Día/EFE

