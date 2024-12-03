Probabilidad de lloviznas dispersas en Zulia y otras zonas del país este martes 03-Dic

La mañana de este martes, 03 de diciembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima que se generen lloviznas dispersas en gran parte del estado Zulia y otras zonas del país.

En su acostumbrado boletín informativo el organismo estableció que hasta horas del mediodía de hoy: "Prevalece cielo parcialmente nublado y algunas zonas con escasa nubosidad en gran parte del país; sin embargo, Se estiman lluvias o lloviznas dispersas en Yaracuy, Lara, Falcón, norte de Táchira y Zulia".

Mientras las temperaturas en la región zuliana, especialmente la ciudad de Maracaibo, según destacó el Inameh, van de entre los 25 y 36 Grados Centígrados (°C).

#3Dic #INAMEHInforma *Situación General, próximas seis horas 06:00 – 12:00 HLV: Prevalece cielo parcialmente nublado y algunas zonas con escasa nubosidad en gran parte del país; sin embargo, pic.twitter.com/uybdHQrfwF — INAMEH (@INAMEH) December 3, 2024

Lee también: Inameh da por finalizada la temporada de Ondas Tropicales: Al menos 40 tocaron territorio venezolano

Noticia al Día