Producción de cacao venezolano aumentó 10 % durante 2025: Según estimaciones de gremio

Vicente Petit, directivo de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela, estimó este jueves, 14 de agosto que la producción de este rubro aumentó 10 % en comparación al año anterior y que los precios de mercado han "favorecido mucho a los productores".

"El precio desde diciembre del año pasado se ha incrementado de una manera bastante productiva", dijo en entrevista concedida a Unión Radio.

Resaltó que en el estado Miranda el incremento en la producción de caco ha sido "significativo". "El año pasado por esta época no se veía cacao, ahora se está viendo cacao a nivel de los intermediarios", acotó.

Precio internacional

Petit indicó que el precio internacional se mantiene entre 7 y 8 dólares el kilogramo, lo que se traduce en unos "siete mil u ocho mil dólares por tonelada".

"Mientras ese precio no baje de los cinco dólares creo que esa rentabilidad para los productores se ha visto bastante satisfecha", agregó.

Por otra parte, mencionó que una de las principales quejas de los productores de cacao es que "no han visto muy efectivo" el apoyo para el control de las enfermedades. "Ellos están haciendo sus propias inversiones y están trabajando claramente sobre eso", acotó.

Noticia al Día/Con información de UR