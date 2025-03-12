Producción petrolera de Venezuela cae pero se mantiene sobre el millón de barriles diarios, según OPEP

La producción petrolera de Venezuela cayó 6.000 barriles por día (bpd) en febrero, pero se mantuvo sobre el millón por segundo mes consecutivo, según cifras oficiales recogidas en un informe publicado el miércoles 11 de marzo, por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El país caribeño produjo el pasado mes una media de 1.025.000 bpd, 0,5 % menos respecto al promedio de 1.031.000 bpd alcanzado en enero, cuando superó por primera vez el millón de barriles desde junio de 2019.

Expertos están a la expectativa luego de que Estados Unidos revirtiera el alivio de sus sanciones energéticas contra Venezuela, al poner fin la semana pasada a la licencia otorgada en noviembre de 2022 que permitía a la empresa norteamericana Chevron operar en el país.

Noticia al Día/EFE