Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

El vicepresidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en Carabobo, Máximo Colmenares, indicó que gremios agroindustriales y autoridades nacionales se preparan para diversificar las exportaciones de proteína animal.

Por Candy Valbuena

Foto: Agencias
Productores avícolas del estado Carabobo indican que la proteína proveniente del pollo representa casi el 60 % del consumo nacional y que esto incrementará en lo que queda de 2025.

El productor Kamil Albazi, explicó que en "2024 estábamos en 60 mil aves por turno y ahorita estamos cerca de 90 mil". Para finales de año estiman cerrar en 110 mil unidades.

El camarón

En ese sentido, Máximo Colmenares, vicepresidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) en Carabobo, apuntó que el camarón es el segundo producto más exportado en el país después del petróleo, pero que actualmente se preparan para ampliar la oferta exportable de proteína animal.

Al respecto destacó que, en conjunto con autoridades nacionales y gremios agroindustriales, avanzan en la producción de proteínas más sanas, enfocados en la erradicación de enfermedades en los animales y mejorando aspectos de nutrición.

Indicó que hay un mercado de países que solicitan proteína animal venezolana "por el tema orgánico".

"Tratamos de eliminar antibióticos o algunos aditivos sintéticos que causan problemas en la salud animal y por supuesto en la humana", dijo en entrevista para Unión Radio.

Noticia al Día/Con información de Unión Radio/B y N

Al Dia

Estas son las parroquias de Maracaibo y San Francisco que tendrán el servicio de agua

El vital líquido llegará también a los Hospitales General del Sur, CDI Los Cortijos y Diálisis Sierra Maestra.
Al Dia

Multa de hasta 35 dólares para quienes orinen en la vía pública según Ordenanza de Convivencia Ciudadana

Los habitantes del municipio Libertador, en Caracas, podrán ser sancionados con multas de hasta 30 euros —equivalentes a unos 35…
Sucesos

Por celos, alias "El Cirujano", mató a puñaladas al amante de su mujer y después le cortó los genitales

El hoy occiso, también fue decapitado y su atacante (hasta ahora se desconoce cuántas personas estuvieron involucradas en el hecho), procedió aplastarle el cráneo. Durante esta última semana, investigadores del CICPC, se mantuvieron en vilo hasta dar con los responsables y esclarecer este hecho.

Al Dia

Miss Estonia se volvió viral al llegar al Miss Universo en una caja de muñeca

La reina de belleza fue grabada mientras era "enviada" de la manera "más segura posible", el viaje duró 16 horas.

