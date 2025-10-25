Productos zulianos a precios accesibles en la Feria de Emprendedores navideña de la Calle Carabobo

‎La "Feria de Emprendedores" es una feria que reúne a emprendedores y productores zulianos para ofrecer productos nacionales a precios accesibles durante la temporada decembrina. La iniciativa, busca impulsar la economía nacional y la soberanía productiva.

‎Nuestro objetivo es Fomentar el comercio local, destacar el trabajo de los emprendedores venezolanos y ofrecer a los consumidores una alternativa de compra a precios accesibles, especialmente en la temporada navideña.‎

La Feria se llevará a cabo este sábado, 25 de octubre en la Calle Carabobo por iniciativa de TurisZulia quien hace vida comercial en la Casa Cultural Udón Pérez en Maracaibo.‎

Algunos de los productos que pueden encontrar en esta Feria es una variedad de artículos como bisutería, gastronomía y artesanías.‎

Esta feria se presenta como una respuesta a los ataques económicos y como una forma de fortalecer la justicia económica y el desarrollo del país.

TurisZulia