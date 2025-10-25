Productos zulianos a precios accesibles en la Feria de Emprendedores navideña de la Calle Carabobo

La "Feria de Emprendedores" es una feria que reúne a emprendedores y productores zulianos para ofrecer productos nacionales a precios accesibles durante la temporada decembrina. La iniciativa, busca impulsar la economía nacional y la soberanía productiva.
Nuestro objetivo es Fomentar el comercio local, destacar el trabajo de los emprendedores venezolanos y ofrecer a los consumidores una alternativa de compra a precios accesibles, especialmente en la temporada navideña.
La Feria se llevará a cabo este sábado, 25 de octubre en la Calle Carabobo por iniciativa de TurisZulia quien hace vida comercial en la Casa Cultural Udón Pérez en Maracaibo.
Algunos de los productos que pueden encontrar en esta Feria es una variedad de artículos como bisutería, gastronomía y artesanías.
Esta feria se presenta como una respuesta a los ataques económicos y como una forma de fortalecer la justicia económica y el desarrollo del país.
TurisZulia