Promoviendo la igualdad y respeto: Gaiteros unidos retumbaron en el Pozón de El Saladillo

Tal cual se tratara de la gran fiesta tradicional del Pozón del Saladillo para despedir el año y recibir el nuevo,cientos de zulianos se dieron cita la noche del viernes 15 de agosto a partir de las 7 pm para disfrutar de una velada gaitera en el Saladillo, encabezada por Daniel Sarcos, Neguito Borjas y Gaiteros de El Pozón.

El Pozón, punto de encuentro de los zulianos y de quienes visitan Maracaibo en la época decembrinas para quienes celebran las tradicionales fiestas navideñas fue seleccionado para grabar un video que sirva para promover la igualdad a través de una composición del artista peruano Yasmil Marrrufo que se llevó a gaita.

El animador zuliano Daniel Sarcos, y los hermanos Borjas encendieron la fiesta en el Pozón, con un show de altura el viernes 15 de agosto en un ambiente gaitero que marca el inicio de las fiestas tradicionales en nuestra región al cierre del año.

En este lugar emblemático de la gaita en Maracaibo, se han realizado importantes presentaciones con destacadas agrupaciones en lo que va de mes y anoche los hermanos Borjas, Neguito Borjas y el animador zuliano Daniel Sarcos, pusieron a bailar al público asistente.



Los reconocidos artistas del folclore zuliano mostraron una vez más su talento con la adaptación a gaita del tema “Yo no Soy Diferente” del cantautor peruano Gian Marco, productor cubano ganador del Grammy con el que se busca promover la igualdad y el respeto mutuo sin importar género religión o nacionalidad.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía