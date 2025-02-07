Pronostican lluvias dispersas en áreas del Lago de Maracaibo este viernes 7-Feb

Con un clima agradable amanece la región zuliana este viernes, 7 de febrero y según pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) habrá nubosidad y posibles lluvias en áreas cercanas al Lago de Maracaibo.

Las temperaturas se mantienen de entre 25 grados centígrados (°C) las mínimas y de 35 °C las máximas, lo que tiene muy contentos a los marabinos pues el calor no a estado tan fuerte entre enero y los primeros días de febrero.

Hasta el mediodía de este viernes el organismo indica que: Se prevé formación de mantos nubosos generadores de precipitaciones dispersas en áreas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Bolívar, Amazonas, este de Sucre, noreste de Monagas, este de Miranda, partes de Falcón, norte de Yaracuy, norte de Táchira, norte de Mérida, Trujillo y Lago de Maracaibo.

Mientras que en el resto del país se estima nubosidad parcial y zonas despejadas.

