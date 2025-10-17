Pronostican lluvias dispersas en Zulia y otras zonas del país este viernes 17-Oct

La mañana de este viernes, 17 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que se estiman lluvias dispersas ocasionales en áreas del Zulia y otras zonas del país.

El organismo detalló que hasta horas del mediodía de este viernes se prevé nubosidad parcial y algunas zonas despejadas en buena parte del país; asimismo, se estiman algunas zonas nubladas, con lluvias dispersas ocasionales en partes de Bolívar, Amazonas, Falcón, Táchira y Zulia.

Además el Inameh destacó que se espera la llegada al país de la onda tropical (OT) número 47 para este fin de semana y la OT N° 48 se estima entre al territorio venezolano entre el miércoles 22 y jueves 23 de octubre.

